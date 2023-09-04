Итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

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Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Лично главы государств не виделись около года, поэтому вопросов накопилось много.

Ранее президенты провели двусторонние переговоры. Они длились три часа. Сначала в расширенном составе с участием делегаций, а потом в формате один-на-один. Лично главы государств не виделись около года, поэтому вопросов накопилось много. О важных заявлениях расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

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