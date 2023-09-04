«И это есть ее мечта»: Дана Борисова отдала 16-летнюю дочь в другую семью

Ведущая исполнила сокровенное желание ребенка.

Звезда Дана Борисова воспитывает дочь подросткового возраста Полину. Это не всегда дается ей легко. Часто между ними возникают конфликты. Недавно светская львица призналась, что позволяет юной девушке слишком много и тем самым балует ее, о чем сильно переживает. Например, она разрешила увеличить ей губы, покрасить волосы и сделать пирсинг.

На днях блогер в личном аккаунте социальной сети поделилась радостной новостью и рассказала, что снова исполнила мечту дочери. Полина хотела побывать на учебе в другой стране и теперь она это сделает.

«Через неделю доченька одна на месяц улетает в престижную языковую школу в Сеуле, и это есть ее мечта, которую я подарила на день рождения. Жить будет в семье, занятия пять часов в день. Конечно, волнуюсь, конечно, переживаю», — написала блондинка.

Помимо поездки звездная наследница получила от друга матери, предпринимателя Артура Якобсона, сертификат на прыжок с парашютом. Борисова призналась, что не ожидала от него такого подарка и осталась приятно удивлена.

47-летняя звезда воспитывает 16-летнюю дочь одна. После развода родителей девочка осталась жить с мамой. Знаменитость не смогла сохранить дружеские взаимоотношения с экс-супругом Максимом Аксеновым. Причиной конфликта стала сумма алиментов, которая предпринимателю показалась непосильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова однажды выгнала дочь на улицу во время запоя.