Думали, что утонул: Денисов борется с заболеванием после киносъемок

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Полина Долгова
Полина Долгова 15 0

Николай Денисов заболел артритом после съемок фильма

Думали, что утонул: Денисов борется с заболеванием после киносъемок

Фото: Кадр из сериала «Красная зона», реж. Игорь Ромащенко, 2021 г.

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В рамках рабочего процесса ему пришлось нырять в ледяную воду.

Актер Николай Денисов признался, что заболел серьезной болезнью после съемок фильма у режиссера Андрея Селиванова. В рамках рабочего процесса ему пришлось нырять в ледяную воду, такие действия негативно сказались на самочувствии 69-летней звезды. Теперь он борется с артритом, сообщает МК.

Когда он пришел на съемочную площадку, его охватил немой страх. Он ожидал, что из-за преклонного возраста могут случиться серьезные проблемы со здоровьем. Как итог, последствия оказались действительно тяжелыми.

«Четыре купания в пруду у меня были. Тогда я, к счастью, не простыл, но зато сейчас страдаю артритом: рука не поднимается», — рассказал он.

На данный момент актер активно лечится, делает уколы. Врачи прогнозируют, что в скором времени появятся положительные результаты. Сам Денисов не обращается за народным лечением и полагается только на помощь медиков. Как-то раз он пытался лечиться при помощи медузы, однако, его ужалили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава стоит перед выбором в личной жизни.

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