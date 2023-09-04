«Пора оставить, что отжило»: певица Слава стоит перед выбором в личной жизни

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Нумеролог Красавкина: Слава стоит перед выбором и испытывает сомнения в любви

«Пора оставить, что отжило»: певица Слава стоит перед выбором в личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что ждет артистку на романтическом поприще?

Подробности жизни певицы Славы всегда были на слуху у ее поклонников. Нумеролог Фарида Красавкина рассказала изданию dni.ru, как сейчас обстоят дела у скандальной звезды.

По словам нумеролога, Славу либо ждут кардинальные перемены в личной жизни. Это может быть романтическое знакомство, создание семьи и домашнего уюта или даже зачатие ребенка. При этом появившийся мужчина выступит для нее не только как любовник и супруг, но и в качестве наставника и просто мудрого друга. Красавкина отмечает: певице стоит с уважением относиться к представителям противоположного пола, это — кармическая задача по ее роду.

Однако, как считает специалист, Слава сейчас стоит перед выбором и испытывает ряд сомнений. Это при том, что текущий год, особенно его вторая половина, для звезды является временем подведения итогов. Все будет зависеть от самой артистки, если она сумеет наладить отношения, несмотря на страхи, придет взаимопонимание и долгий союз.

«Пора оставить все то, что уже отжило, не приносит радость и эмоции, а также пересмотреть семейные установки. Если знаменитость будет делать выбор „от сердца“, то любовь и взаимопонимание все наладят. Нежелателен выбор „от головы“ с ориентиром на выгоду: это приведет к разочарованию и сомнениям», — уверяет нумеролог.

Красавкина также считает, что Слава порой может относиться к мужчинам легкомысленно и даже проверять жестокость. Тем не менее, дороги для крепкого брака для нее открыты, и сейчас певица стоит перед выбором.

Ранее 5-tv.ru писал,  почему Слава привлекает сильных мужчин.

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