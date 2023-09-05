Стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Le Figaro: стремление Зеленского воевать до победного конца раздражает Вашингтон

Стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Зеленский намерен «сражаться до последнего украинца».

Владимир Зеленский намерен сражаться до последнего украинца в зоне специальной военной операции (СВО), что не может не вызывать раздражение у Соединенных Штатов Америки (США). Такую оценку высказал в издании Le Figaro французский журналист Рено Жирар.

Он отметил, что власти Америки стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, в отличие от президента Украины. Владимир Зеленский пытался выкручивать руки Штатам, но в итоге «поломал себе зубы».

Журналист также припомнил Зеленскому его поведение в июле 2023 на саммите НАТО в Литве.

«Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение», — сообщил Жирар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинцев депортируют из Прибалтики для отправки на фронт.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
4:56
Врачи Новой Зеландии забыли в животе у пациентки медицинский инструмент размером с тарелку
4:40
Стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку
4:24
Сердцу не прикажешь? Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей
4:21
Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву
4:15
МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника

Сейчас читают

Полное импортозамещение: реально ли измерять цены в России по «индексу кулебяки»
Символ перерождения или просто картинка: что означает новое тату Бритни Спирс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России