Владимир Зеленский намерен «сражаться до последнего украинца».

Владимир Зеленский намерен сражаться до последнего украинца в зоне специальной военной операции (СВО), что не может не вызывать раздражение у Соединенных Штатов Америки (США). Такую оценку высказал в издании Le Figaro французский журналист Рено Жирар.

Он отметил, что власти Америки стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, в отличие от президента Украины. Владимир Зеленский пытался выкручивать руки Штатам, но в итоге «поломал себе зубы».

Журналист также припомнил Зеленскому его поведение в июле 2023 на саммите НАТО в Литве.

«Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение», — сообщил Жирар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинцев депортируют из Прибалтики для отправки на фронт.