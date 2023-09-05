Украинцев депортируют из Прибалтики для отправки на фронт

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 29 0

RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях

Украинцев депортируют из Прибалтики для отправки на фронт

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

На сайте МВД Литвы отдельной папкой сложены личные дела всех украинских беженцев.

Российская хакерская группа RaHDit заявила, что страны Прибалтики депортируют граждан Украины, которые прибыли в эти государства после начала специальной военной операции (СВО), чтобы отправить их на родину для участия в боевых действиях.

«На сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции», — заявил один из представителей RaHDit.

По его словам, такие сведения необходимы властям для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину, а именно на фронт.

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Прежде польские СМИ сообщили, что Варшава начала высылать мужчин призывного возраста. Однако пока что посол страны в Киеве отказался комментировать выдачу украинцев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации (СВО). Российский лидер подчеркивал, что киевский режим возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Украина проигнорировала попытки решить конфликт дипломатическим путем, так что Россия решила оказать военную помощь на тот момент самопровозглашенным республикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассказали о панике Зеленского из-за нехватки живой силы в ВСУ.

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