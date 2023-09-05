Служба безопасности Байдена разворошила его дом

Президент США признался, что ему некуда идти.

Служба безопасности Джо Байдена «разворошила» его дом. Такая информация появилась на сайте Белого дома.

Американский президент признался, что сейчас у него нет места, куда бы он мог пойти. Что именно стало причиной проверки, не сообщается.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день, я в отпуске. У меня нет дома, куда можно пойти. Секретная служба в хорошем смысле „перевернула“ мой дом, чтобы обеспечить его безопасность. Так что мне некуда пойти, когда я приеду в Делавэр. Мне придется оставаться здесь прямо сейчас. Но тут всего на один день», — заявил Байден.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство жителей США уверены, что Джо Байден слишком стар для второго срока. Многие американцы считают проводимую им политикой в различных сферах, вроде экономики и государственного администрирования, неудачной.