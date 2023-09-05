Служба безопасности Байдена разворошила его дом

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

Джо Байден пожаловался на разворотившую его дом службу безопасности

Служба безопасности Байдена разворошила его дом

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Президент США признался, что ему некуда идти.

Служба безопасности Джо Байдена «разворошила» его дом. Такая информация появилась на сайте Белого дома.

Американский президент признался, что сейчас у него нет места, куда бы он мог пойти. Что именно стало причиной проверки, не сообщается.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день, я в отпуске. У меня нет дома, куда можно пойти. Секретная служба в хорошем смысле „перевернула“ мой дом, чтобы обеспечить его безопасность. Так что мне некуда пойти, когда я приеду в Делавэр. Мне придется оставаться здесь прямо сейчас. Но тут всего на один день», — заявил Байден.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство жителей США уверены, что Джо Байден слишком стар для второго срока. Многие американцы считают проводимую им политикой в различных сферах, вроде экономики и государственного администрирования, неудачной.

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