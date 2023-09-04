«Миритесь, дураки!» — Макгрегор призвал Байдена заставить Киев начать переговоры

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байдену нужно начать переговоры по Украине

«Миритесь, дураки!» — Макгрегор призвал Байдена заставить Киев начать переговоры

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP

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По словам бывшего советника Пентагона, именно США разжигают конфликт на территории Украины.

Соединенным Штатам Америки необходимо немедленно принудить Украину пойти на мирные переговоры с Российской Федерации, только так у США получится найти выход из многочисленных катастроф государства. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в личном блоге.

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки!», — опубликовал он сообщение в социальной сети.

Говоря о катастрофах, Макгрегор имел в виду сразу несколько проблем США, а именно слабеющую экономику, миграционный кризис, конфликт на Украине и рост преступности в стране. Все эти вопросы требуют немедленных решительных действий Белого дома.

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