«Это неприятно»: в Австрии объяснились за импорт газа из России

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Канцлер Австрии Нехаммер объяснил импорт газа из России заботой о гражданах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Страна также имеет контракты с «Газпромом» вплоть до 2040-го.

Выгодные отношения в сфере поставок энергоресурсов с Россией в Европе поддерживает не только Турция. В частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер объяснил, почему Вена, которая входит в ЕС, несмотря на западные санкции до сих пор покупает газ у Москвы.

Нехаммер назвал простую причину — это вызвано национальными интересами и заботой о гражданах своей страны.

«Это неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность, и как федеральный канцлер я обязан это делать. <…> Приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией», — отметил он.

Канцлер Австрии также напомнил, что местный нефтегазовый концерн имеет действующие контракты с «Газпромом» о поставках — они истекают только в 2040-м. И если бы Вена решила нарушить соглашение в одностороннем порядке, это повлекло бы большие убытки для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция получила более десяти миллиардов кубометров газа от России с начала года.

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