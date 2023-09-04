Турция получила более десяти миллиардов кубометров газа от России с начала года

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 26 0

Путин: РФ с начала года поставила Турции более десяти млрд кубометров газа

Турция получила более десяти миллиардов кубометров газа от России с начала года

Фото: © РИА Новости

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Страны продолжают тесно взаимодействовать в газовой сфере и готовы развивать сотрудничество.

Поставки российского газа в Турцию превысили десять миллиардов кубометров за последние восемь месяцев. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе деловой встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В прошлом году Россия поставила в Турции по газопроводам „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ более 21 миллиарда кубометров газа. А за январь–август текущего года свыше десяти миллиардов кубометров», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что между странами продолжается тесное взаимодействие в газовой сфере, и Россия, являясь надежным поставщиком, и дальше планирует обеспечивать турецкую экономику дешевым, но высоко эффективным и экологичным видом топлива.

Также российский лидер подчеркнул, что страна готова поставлять газ транзитом через Турцию для тех государств, которые в этом заинтересованы. Именно с этой целью была предложена инициатива создать газовый хаб на турецкой территории.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи 4 сентября. Одним из основных поводов для деловой беседы стала зерновая сделка. Также большое внимание на переговорах было уделено ситуации на Украине.

18 июля Россия официально приостановила свое участие в зерновой сделке. Об этом страна заранее уведомила Турцию, Украину и ООН. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию.

По итогам встречи с Эрдоганом Путин заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган назвал переговоры с Путиным значимыми для всего мира.

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