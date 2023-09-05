Изменения будут вводиться в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года. Поставки будут меньше на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно», — заявил он.

Изменения будут вводиться в зависимости от ситуации на мировом рынке. Российское правительство каждый месяц будет рассматривать возможность углубления сокращения или увеличения производства.

Добровольное сокращение экспорта нефти было объявлено Россией еще весной. Продлить меры решили с целью усилить меры предосторожности для стабильности и баланса нефтяных рынков.

В этот же день Саудовская Аравия заявила о продлении до конца года добровольного сокращения добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Оно было начато в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские нефтяные и газовые компании, по словам президента, чувствуют себя уверенно.