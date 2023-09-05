Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Новак: Россия продлит до конца года сокращение экспорта нефти

Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Изменения будут вводиться в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года. Поставки будут меньше на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно», — заявил он.

Изменения будут вводиться в зависимости от ситуации на мировом рынке. Российское правительство каждый месяц будет рассматривать возможность углубления сокращения или увеличения производства.

Добровольное сокращение экспорта нефти было объявлено Россией еще весной. Продлить меры решили с целью усилить меры предосторожности для стабильности и баланса нефтяных рынков.

В этот же день Саудовская Аравия заявила о продлении до конца года добровольного сокращения добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Оно было начато в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские нефтяные и газовые компании, по словам президента, чувствуют себя уверенно.

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