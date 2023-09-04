Путин: российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Входящие в ТЭК организации успешно решают свои задачи.

Путин: российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) чувствуют себя уверенно, продолжая успешно разрешать все стоящие перед ними задачи. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросу реализации проекта компании «Новатэк».

По его словам, ТЭК России не поддается влиянию санкций и ограничений со стороны западных государств, несмотря на откровенно враждебные поступки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России рассмотрят вопрос об упрощении получения гражданства для ученых.

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