Завершилось страховое урегулирование между «Аэрофлотом» и лизингодателем AerCap

Российская авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала спор с ирландским лизингодателем AerCap по 18 самолетам. Соответствующей новостью поделилась пресс-служба перевозчика.

Компаниям удалось прийти к соглашению, по условиям которого AerCap отозвала свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга, подписанным с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». Также был улажен вопрос касательно пяти авиационных двигателей.

«Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap [Ирландия] на 18 воздушных судов и пять авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы «Аэрофлот», — отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК». Именно она выплатила необходимую для урегулирования спора сумму.

Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь двухнедельному младенцу

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани. У одной из пассажирок начался сердечный приступ.