Летевший в Екатеринбург из Москвы самолет вынужденно сел в Казани

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Полина Долгова
Полина Долгова 40 0

На борту 70-летней женщине стало плохо.

Летевший в Екатеринбург из Москвы самолет вынужденно сел в Казани

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Самолет, который летел из Москвы в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одной из пассажирок, сообщает URA.RU.

На борту самолета «Аэрофлот» 70-летней женщине стало плохо, после чего пилот принял решение совершить вынужденную посадку в Казани. Кроме того, среди пассажиров рейса был врач, который оказывал первую помощь женщине.

Пресс-служба авиакомпании подтвердила факт случившегося и сообщила, что женщину доставили в медицинское учреждение. Вскоре воздушное средство дозаправили и оно вылетело в Екатеринбург.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство РФ выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов.

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