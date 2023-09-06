«Попытка навредить» — Джонни Депп о романе с Дженной Ортегой

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Джонни Депп развеял слухи о романе с Дженной Ортегой

«Попытка навредить» — Джонни Депп о романе с Дженной Ортегой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Björn Trotzki

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В то же время актриса просит перестать журналистов лезть в ее личную жизнь.

Голливудский актер Джонни Депп прокомментировал сухи о романе с исполнительницей главной роли в сериале «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что был потрясен, когда узнал, что ему приписывают любовные отношения с девушкой, передает The News International.

«Господин Депп не имеет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал с ней. Он не участвует в каком-либо совместном с ней проекте и не собирается участвовать. Он потрясен этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы нанести вред его репутации и карьере», — отметил представитель Деппа.

Также слухи о романе прокомментировала и сама Ортега. Она попросила не распространять ложь и оставить ее в покое.

«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Walt Disney одобрила сценарий к шестой части «Пиратов Карибского моря». Режиссер Крейг Мейзин отметил, что некоторые идеи показали компании странными.

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«Попытка навредить» — Джонни Депп о романе с Дженной Ортегой

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