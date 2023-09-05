Сценарий шестой части «Пиратов Карибского моря» взяли в разработку

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 45 0

Компания Walt Disney одобрила сценарий шестой части «Пиратов Карибского моря»

Сценарий шестой части «Пиратов Карибского моря» взяли в разработку

Фото: Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», реж. Гор Вербински, 2006 г.

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Несмотря на странность идеи, компании понравилась задумка будущего блокбастера.

Walt Disney одобрила сценарий к шестой части «Пиратов Карибского моря». Режиссер Крейг Мейзин в рамках интервью порталу Los Angeles Times рассказал о том, как продвигается работа над сценарием к проекту.

Так, некоторые идеи компания назвала «слишком странными», но, несмотря на это, согласилась принять сценарий в работу. Полномасштабный процесс производства картины при этом пока не может быть запущен из-за масштабных забастовок сценаристов.

«Мы думали, что The Walt Disney Company ни за что за это не возьмется, однако все одобрили. Это фантастический, но слишком странный сценарий. Теперь все ждут конца забастовок», — прокомментировал ситуацию режиссер.

Известно, что последний фильм не получил особого успеха среди зрителей. Мейзин не исключает возможного участия Джонни Деппа в будущих фильмах саги, что вполне может повлиять на популярность франшизы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто должен был сыграть роль капитана Джека Воробья.

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