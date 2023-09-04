«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом

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Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

Актриса Дженна Ортега опровергла роман с Джонни Дэпом

«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Возможная связь двух актеров поставила на уши сотни тысяч поклонников.

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега высказалась о слухах про ее роман с актером Джонни Деппом. Пересуды о возможной связи с коллегой из Голливуда вывели восходящую знаменитость из себя.

На днях один из зарубежных таблоидов опубликовал новость, суть которой гласила, что Ортега положила глаз на красавца-холостяка. Поговаривали, якобы Ортегу видели в компании Дэппа на съемочной площадке фильма «Битлджус-2», а позже Джонни забрал коллегу с работы и увез по личным делам.

Актрисе потребовалось несколько суток, чтобы раскрыть правду о романе. В личном микроблоге Ортега поставила точку в громких слухах, намекнув: ничего, кроме общего инфополя, ее с Деппом не связывает.

«Это настолько нелепо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Деппом и не работала с ним. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое», — объяснила она.

Представители Деппа также заявили, что он не состоит в отношениях с Ортегой и не участвует с ней ни в каких проектах.

«Господин Депп не имеет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречал ее и не разговаривал с ней. Он не участвует ни в одном проекте с ней и не намерен участвовать. Он потрясен этими бесполезными и злонамеренными слухами, которые призваны нанести ущерб его репутации и карьере», — добавили они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Медведева развеяла домыслы о возможном романе с коллегой-фигуристом.

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