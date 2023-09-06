СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России

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Алексей Панков
Алексей Панков 290 0

«Ъ»: СК установил личность организатора атак на аэродромы России

СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате налетов пострадали военнослужащие российской армии, а также бомбардировщики.

Атаки дронов на аэродромы Дягилево и Шайковка в прошлом году организовал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бурденюк. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает «Коммерсант».

Командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов обвинили в совершении тяжких преступлений, среди которых убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление, и объявили международный розыск. В результате налетов пострадали военнослужащие российской армии, а также бомбардировщики.

По данным следствия, Бурденюк причастен к атаке на аэродром Шайковка в Калужской области в октябре прошлого года. ВСУ использовали ударный беспилотник UJ-22 Airborne. Также его признали виновным в ударе по рязанскому аэродрому Дягилево с помощью переделанного в ракету реактивного самолета Ту-141 «Стриж». Также Минобороны РФ сообщало об атаке на аэродром Энгельс в Саратовской области. Налет был отражен, но в результате инцидента погибли трое военных. Еще несколько человек получили ранения.

«Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник. Террористичексую атаку удалось предотвратить силами противовоздушной обороны (ПВО).

Тема:
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