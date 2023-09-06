Миссия невыполнима? В ЕС пришли к неутешительным выводам по газу из России

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В ЕК признали невозможным полный отказ от импорта газа из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Европа сокращает объемы импорта, но полностью отказаться от российского топлива никак не может.

Полностью отказаться от российского газа невозможно — к такому удручающему выводу пришли в ЕС. Как заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, это пока практически невыполнимая миссия.

Правда, он оговорился, что Евросоюз все-таки сократил импорт газа из нашей страны в прошлом году почти вдвое — со 150 до 80 миллиардов кубометров.

При этом крупнейшими покупателями российского топлива с начала года стали две страны Евросоюза — Бельгия и Испания. По объемам поставок они уступили только Китаю.

Ранее 5-tv.ru писал, что выгодные отношения в сфере поставок энергоресурсов с Россией в Европе поддерживает не только Турция. В частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер объяснил, почему Вена, которая входит в ЕС, несмотря на западные санкции до сих пор покупает газ у Москвы.

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