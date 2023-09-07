Сеньор-помидор: почему резанный овощ категорически нельзя хранить в холодильнике

Как оказалось, привычка хранить томаты в холоде губительна для их качеств. Чем же грозит эта потеря для организма?

Издание utro.ru рассказало, почему нарезанные помидоры категорически нельзя хранить в холодильной камере. Выяснилось, что всеми любимый «красный сеньор» может потерять свои полезные качества, так необходимые человеческому организму, если по привычке оставлять его в холоде.

Помидорам в идеале требуется температура слегка ниже или выше комнатной, поскольку холодильный морозец прекращает выработку ферментов в овоще. Из-за этого томаты могут потерять не только свои вкусовые качества, но и аромат.

Особенно важно учитывать это правило для нарезанных помидоров. В таком виде овощ как раз и начинает утрачивать свои полезные свойства, превращаясь в вязкую и невкусную массу. Из перезрелых томатов эксперты советуют сразу изготовить томатный соус.

Ранее 5-tv, ru писал, как получить максимальную пользу от употребления томатов.