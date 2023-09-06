Превратился в мумию: иссохшее тело мужчины нашли в подмосковной квартире

По предварительным данным, труп пролежал в квартире около шести месяцев.

В подмосковном микрорайоне Сходня спасатели «Химспаса» обнаружили труп мужчины, который умер около полугода назад. Как стало известно 5-tv.ru, тело нашли в прихожей в сидячем положении.

По словам нашего источника, труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в сидячем положении на полу, при этом его голова упиралась в дверь туалета. К моменту обнаружения тело иссохло и мумифицировалось.

Личность покойного уже установлена, это — 76-летний хозяин квартиры. Смерть, предварительно, наступила не менее шести месяцев назад. Что стало ее причиной, будут выяснять специалисты.

Также правоохранители проведут проверку по данному факту, но, как уточнил источник 5-tv.ru, в квартире, где нашли тело, признаков преступления, на первый взгляд, не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что пролежавшую пять лет мумию обнаружили в центре Москвы.