Превратился в мумию: иссохшее тело мужчины нашли в подмосковной квартире
В Сходне труп мужчины пролежал полгода в квартире и превратился в мумию
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte
По предварительным данным, труп пролежал в квартире около шести месяцев.
В подмосковном микрорайоне Сходня спасатели «Химспаса» обнаружили труп мужчины, который умер около полугода назад. Как стало известно 5-tv.ru, тело нашли в прихожей в сидячем положении.
По словам нашего источника, труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в сидячем положении на полу, при этом его голова упиралась в дверь туалета. К моменту обнаружения тело иссохло и мумифицировалось.
Личность покойного уже установлена, это — 76-летний хозяин квартиры. Смерть, предварительно, наступила не менее шести месяцев назад. Что стало ее причиной, будут выяснять специалисты.
Также правоохранители проведут проверку по данному факту, но, как уточнил источник 5-tv.ru, в квартире, где нашли тело, признаков преступления, на первый взгляд, не было.
Ранее 5-tv.ru писал, что пролежавшую пять лет мумию обнаружили в центре Москвы.
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