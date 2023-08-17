Пролежавшую пять лет мумию обнаружили в центре Москвы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Мумифицированное тело мужчины обнаружили в квартире в центре Москвы

Пролежавшую пять лет мумию обнаружили в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

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Исчезновения пожилого мужчины никто не заметил.

В многоэтажке в центре Москвы строители нашли тело человека, которое с годами превратилось в настоящую мумию. Об этом сообщает издание aif.ru.

Они делали ремонт на последнем этаже, а затем уронили инструмент на нижний балкон. Когда строители полезли за ним, они обнаружили мумифицированное тело в розовом свитере и синих брюках.

Оказалось, это был мужчина, который и жил в этой квартире. По оценкам специалистов, он умер около пяти лет назад, но никто не заметил его исчезновения.

За эти годы тело иссохло до состояния мумии. Пока неясно, как соседи не почувствовали неприятный запах из квартиры.

Патологоанатом, профессор, член-корреспондент РАН Лев Кактурский рассказал, что случаи мумификации умерших чрезвычайно редки.

«За мою более чем 50-летнюю практику, лично я ни разу с этим не столкнулся. Обычно условиями для мумификации являются свойства окружающей среды. Во-первых, герметичность помещения, где хранится тело, во-вторых, очень низкая влажность окружающей среды, и, наконец, свойства самого тела — оно не должно быть достаточно тучным», — объясняет эксперт.

В данном случае тело, по мнению Кактурского, просто иссохло. В таком состоянии оно может сохраняться достаточно долго.

Покойный работал в Московском государственном университете прикладной биотехнологии, отмечают СМИ. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, ведутся поиски родных мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в московской квартире нашли сидящий на кухне скелет человека.

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