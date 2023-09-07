Несколько простых правил: как помочь школьнику сохранить здоровую осанку

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 6 0

Ортопед Черемисова: вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела школьника

Несколько простых правил: как помочь школьнику сохранить здоровую осанку

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Ношение тяжелого портфеля и сидение по восемь часов в день за партой не проходят бесследно.

Врач-ортопед Дарья Черемисова рассказала в беседе с изданием Газета.ру, что может помочь ребенку сохранить здоровую прямую осанку.

По словам детского врача, вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела школьника. Также с каждым началом учебного года немаловажно практиковаться в поддержании правильной осанки. 

«Именно в школьном возрасте чаще всего диагностируются заболевания опорно-двигательной системы: сколиотические деформации позвоночника, гиперкифоз (сутулость). Это связано, в том числе, с неправильной осанкой во время занятий и выполнения домашней работы», — заявила специалист.

За партой необходимо всегда держать стопы на полу, а локти на столе. Спина должна полностью опираться на спинку стула. Необходимо также каждые 45 минут вставать из-за парты и делать разминку.

Относительно дизайна и размера портфеля Черемисова дала подробные рекомендации.

«Его размер не должен превышать размер спины ребенка. Верхняя часть рюкзака должна располагаться примерно на 5 сантиметров выше лопаток. Нижняя — не более чем на 8 сантиметров ниже линии талии. У рюкзака должны быть мягкие регулируемые лямки и мягкая спинка, а также поясной ремень для дополнительной поддержки», — пояснила врач.

Родителям школьников младшего возраста крайне важно учитывать особенности обуви. Маленьким деткам больше подойдет ортопедическая обувь, поскольку она помогает сформировать правильное положение стопы и поддерживает ее своды. Это, в свою очередь, убирает ненужную нагрузку на позвоночник и предотвращает развитие деформаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сидячая работа губит здоровье.

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