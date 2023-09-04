Школа Табакова единственная в РФ реализует интегрированную программу среднего и высшего образования

Театральная школа Олега Табакова — единственное учебное заведение в России, реализующее интегрированную программу среднего и высшего образования. На это обратил внимание художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на праздновании Дня знаний в театральной школе.

«Мы набираем ребят по всей стране после девятого класса. Те, кто проходят отбор, приезжают в наш пансионат и живут здесь, рядом с театром, за счет правительства Москвы. С первого года обучения они выходят на сцену с профессиональными артистами и через пять лет получают диплом о высшем образовании. То есть у нас они продолжают изучать общеобразовательные предметы и с первого же курса начинают заниматься профессиональной деятельностью. Здесь они живут и трудятся с пятиразовым питанием», — пояснил Машков.

Так, в этом году на первый курс Театральной школы Олега Табакова поступили 26 студентов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока, прошедших прослушивание для обучения на очном отделении. Каждый из ребят подготовил презентацию, чтобы рассказать о себе через свои увлечения: танцы, видеомонтаж, музыку, игру на музыкальных инструментах, чтение стихотворений и скороговорок.

Еще восемь человек были приняты на первый курс очно-заочного отделения театральной школы. В их числе молодые артисты театра Табакова, которые ранее окончили колледж и получили среднее специальное образование. Все они также будут обучаться за счет бюджетных средств Москвы.

Как отметил Машков, у действующих артистов театра теперь есть возможность повысить квалификацию и получить высшее образование. Это важно, так как средне-специальное образование не позволяет актеру, например, получить звание заслуженного артиста — для этого необходимо окончить высшее учебное заведение. Это, в свою очередь, требует от артиста прекращения работы в театре и обучения в вузе в течение четырех лет.

«Мы создали очно-заочный курс при нашем учебном заведении, и ребята, успешно сдавшие экзамены, поступили и через три года получат диплом о высшем образовании, не отрываясь от работы», — отметил Машков.

День знаний в Театральной школе Олега Табакова завершился концертом студентов третьего и пятого курса. На сцене молодые артисты показали все полученные навыки за время обучения в школе.

«Здесь учат предметно. Студенты приходят в профессию, зная, что такое сцена, что такое мир закулисья… Они с первого дня выходят на профессиональную сцену с большими артистами, и выходят полностью осознавая, что театр — это ежедневный кропотливый труд», — заявил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Набор в Театральную школу Олега Табакова проходит один раз в два года по всем городам России. Прослушивания проводит приемная комиссия, состоящая из преподавателей школы, во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым.

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