Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

С Российской Федерацией им еще только предстоит найти компромисс.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hindustan Times
У стран G20 получилось найти компромисс относительно своей позиции по конфликту на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на неназванное французское лицо.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», — сказано в сообщении.
Пока компромисса с Российской Федерацией страны «Большой двадцатки» не достигли, им еще только предстоит это сделать.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об азиатском турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Читайте также
+10° 765 мм рт. ст.
71%
71%
97.84
0.30 105.08
0.18
0.30 105.08
0.18
Нашли ошибку?