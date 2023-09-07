Врач-убийца: первые интервью с пациентами обвиняемого

Резонансная история сейчас набирает обороты в Нижегородской области. Суд там арестовал на два месяца врача по делу о превышении полномочий, все это могло стоить пациентам жизни.

Известного в тех местах онколога — заведующего отделением центральной районной больницы — задержали накануне. Его подозревают в подмене лекарств. По версии следователей, он обязал медсестер вместо дорогостоящих уколов тяжелым больным вводить физраствор.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков разобрался в этой истории.