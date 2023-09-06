«Работает на убой»: что происходит с Лепсом после развода с женой

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 37 0

Критик Рудченко: после расставания с супругой Лепс начал слишком много работать

«Работает на убой»: что происходит с Лепсом после развода с женой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист, как эмоциональный человек, уже перегорает, убежден эксперт.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал состояние певца Григория Лепса. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Эксперт отметил «очевидное» выгорание звезды, связанное с плотным графиком и расставанием с супругой в 2021-м. Именно с этого периода, по мнению Рудченко, Лепс буквально «работает на убой».

Специалист отчетливо видит усталость артиста не только на физическом уровне, но и на энергетическом. Как считает критик, из-за массового отъезда звезд из России певец начал больше трудиться, лишив себя отдыха, что могло сказаться на его психическом состоянии.

«Не каждый артист выдержит такой режим работы, учитывая, что в последние годы он практически не делал никаких перерывов, наоборот, идут коллаборации с молодыми артистами, выпускает новые альбомы. Всегда находиться в таком тонусе тяжело любому человеку. Те, кто работает на убой, устают, у них даже случаются непсихические срывы, и многие вынуждены обращаться к психиатрам», — объяснил Рудченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разочаровывает Григория Лепса.

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