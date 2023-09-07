В Ростове-на-Дону сбит беспилотник
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Губернатор Ростовской области: сбит беспилотник, сработала система ПВО
Фото: © РИА Новости
Силами противовоздушной обороны (ПВО) удалось устранить угрозу.
В Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Все последствия уточняются. Инцидент произошел около трех часов ночи.
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