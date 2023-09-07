Губернатор Богомаз: силами ПВО на Брянском сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке атаки региона с беспилотника. Он написал в Telegram-канале, что удар был нацелен на здание городского вокзала.

Беспилотник был уничтожен силами систем ПВО. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Предыдущая попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Брянской области была осуществлена в ночь с 7 на 8 сентября. Беспилотник также был сбит силами ПВО.