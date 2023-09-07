Губернатор Богомаз: силами ПВО на Брянском сбит беспилотник
Атака была нацелена на городской вокзал.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке атаки региона с беспилотника. Он написал в Telegram-канале, что удар был нацелен на здание городского вокзала.
Беспилотник был уничтожен силами систем ПВО. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
«В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Предыдущая попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Брянской области была осуществлена в ночь с 7 на 8 сентября. Беспилотник также был сбит силами ПВО.
- 7 сент
- Военные и полиция работают на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону
- 7 сент
- Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью
- 7 сент
- В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий
- 7 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
- 7 сент
- В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили
- 7 сент
- В Ростове-на-Дону сбит беспилотник
- 6 сент
- Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов
- 6 сент
- В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью
- 5 сент
- Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Тверской области
- 5 сент
- Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
Читайте также
71%
0.30 105.08
0.18
Нашли ошибку?