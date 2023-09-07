Умер легендарный советский журналист, главред Совинформбюро Энвер Мамедов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 73 0

Знаменитый журналист скончался в возрасте 100 лет.

Умер легендарный советский журналист, главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Легендарный советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов умер меньше чем через месяц после своего сотого дня рождения. Об этом РИА Новости сообщили его близкие.

Незадолго до столетнего юбилея, который Мамедов отметил 15 августа, ярчайший представитель советской прессы был представлен к Ордену Александра Невского.

Многие журналисты, которым повезло работать с Мамедовым, отзываются о нем как о талантливым руководителе, называли его патриархом журналистики «князем Гостелерадио» СССР.

Причина смерти экс-главреда Совинформбюро не разглашается.

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