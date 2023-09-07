В России отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

В России отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Решение предусмотрено постановлением правительства.

Минцифры предложило отметить лицензии для предоставления услуг персонального радиовызова при помощи пейджеров. Соответствующее положение появилось в опубликованном на портале нормативных правовых актов проекте «О внесении изменений в Положение о деятельности в области оказания услуг связи».

В ведомстве указали на то, что технологии пейджинга устарели, а им на смену уже давно пришли услуги сотовой связи. Согласно данным Роскомнадзора, в июне текущего года не было обнаружено не одной действующей лицензии на оказание услуг пейджинга.

Кроме того Минцифры намерено прекратить лицензирование услуг связи, обеспечивающую передачу информации с помощью голосовой связи. Данной услугой пользуются операторы, осуществляющие работу в сетях VoIP и IP-телефонии. Ведомство опасается, что такие услуги могут способствовать развитию противоправной деятельности и, в частности, подмене телефонного номера операторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сотню военных на запорожском направлении
12:21
«Меняю привычки»: едва не лишившийся ноги Джереми Реннер показал видео с тренировки
12:08
British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии
12:04
В России отменят лицензии для передачи информации по пейджерам
11:29
ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
11:21
«Все перед ним расступались»: Анна Шатилова вспоминает, каким был Энвер Мамедов

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России