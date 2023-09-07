Семилетняя девочка впала в кому после купания в Черном море и умерла

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 124 0

Состояние ребенка стремительно ухудшалось с 18 августа.

Семилетняя девочка впала в кому после купания в Черном море и умерла

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

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Семилетняя туристка из Екатеринбурга, которая приехала на отдых в Краснодарский край вместе с родителями, скончалась после купания в Черном море. Об этом пишет портал E1.

Мама девочки рассказала, что смерть ребенка была констатирована — ее сердце остановилось в 20:45. Тело необходимо транспортировать, этот вопрос сейчас решается. Пока убитые горем родители не знают, что делать дальше.

Известно, что девочке стало плохо после купания в море на пляже в Лазаревском 18 августа. С тех пор ее состояние ухудшалось, и она впала в кому. У ребенка были диагностированы отеки мозга и легких. Краснодарские врачи сообщил, что причиной стала ротавирусная инфекция. В Москву ее перевозить было опасно из-за состояния, однако местные медики спасти ее не смогли.

На семейном несчастье пытались заработать злоумышленники. Пока девочка лежала в реанимации, они объявили сбор якобы на ее лечение от имени родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер.

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