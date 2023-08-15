Малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 243 0

Родители даже не успели ничего понять.

Малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

Читайте нас в: Дзен Новости

В Кемеровской области полуторагодовалый ребенок умер из-за зарядного устройства. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в многодетной семье из Новокузнецка.

Вечером в доме маленький сын, находясь в спальне родителей, взял в рот провод зарядного устройства от мобильного телефона. Устройство в этот момент было подключено в розетку. Где были родители в момент происшествия — неизвестно.

От разряда тока малыш скончался на месте. Точную причину смерти установит экспертиза. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности уже возбуждено.

Также известно, что у родителей осталось еще двое детей: 12-летняя и 10-летняя дочери. Состояла ли семья на учете как неблагополучная — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Анапы убила трехмесячного сына и попыталась покончить с собой.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ
17:12
Зазнались? Месси и Бекхэм угодили в скандал из-за «папарацци»
17:10
«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс
17:05
В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею
17:04
Огненный ад: что происходит в Дагестане после взрыва на АЗС
16:55
Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Забрать все: у сына Бари Алибасова хотят отобрать машину за долги
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку