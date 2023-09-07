«Крах уже близко»: в США указали на трещины в боевой сплоченности ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Экс-разведчик США Риттер заявил о потере боевой сплоченности ВСУ под Купянском

«Крах уже близко»: в США указали на трещины в боевой сплоченности ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

Как будут дальше развиваться события в зоне СВО?

ВСУ теряют боевую сплоченность в районе Купянска, что является неминуемым предвестником скорого краха украинкой армии. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — прокомментировал он в интервью Гарланду Никсону.

Эксперт указал на то, что украинский конфликт перетек в свою завершающую стадию. ВС РФ осталось уничтожить подготовленные Западом подразделения и новобранцев, пояснил он. Развернутому контрнаступлению ВСУ «придет конец», и российские войска смогут продвинуться дальше, прогнозирует Риттер.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысяч единиц техники, в том числе поставленной Западом. Он акцентировал внимание на безуспешность наступательных действий противника — поставленных целей ему не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина не справляется с ремонтом западной техники.

Тема:
Спецоперация
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