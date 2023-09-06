«Будет только хуже»: Украина не справляется с ремонтом западной техники
Forbes: Украина не справляется с ремонтом поставленной западом техники
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Киеву требуется новая поставка от союзников. На этот раз — запчастей.
Украина не имеет возможности ремонтировать разбитую ВС РФ западную технику. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Автор приводит мнение западных военных экспертов. По их словам, боевикам ВСУ и их инженерам требуются поставки большого числа запасных частей, которые позволят ремонтировать поврежденные единицы техники в пределах страны.
«Какими бы серьезными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже», — сообщает Экс.
Положение осложняется тем, что машины, предназначенные для эвакуации разбитой техники, превращаются в цели для российской армии. Автор обратил внимание, что в связи с этим большое количество боевых машин бросается прямо на поле боя.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за с начала контрнаступления украинская сторона потеряла свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысяч единиц техники, в том числе поставленной Западом. Он акцентировал внимание на безуспешность наступательных действий противника — поставленных целей ему не удалось добиться ни на одном из направлений.
Ранее 5-tv.ru писал, что Блинкен заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом.
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