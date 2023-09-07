Рояль, на котором Меркьюри написал «Богемскую рапсодию», продали на аукционе

Рояль Yamaha, на котором играл солист группы Queen Фредди Меркьюри, был продан с аукциона за 1,7 миллиона фунтов стерлингов, то есть 2,2 миллиона долларов США. Информация об этом появилась в четверг, 7 сентября, на официальном сайте аукционного дома Sotheby's.

Фредди Меркьюри приобрел рояль в 1975-м году за тысячу фунтов стерлингов. Именно на нем, по словам аукциониста Оливера Баркера, в том же году была написана знаменитая «Богемская рапсодия». Имя нового владельца инструмента не сообщается.

Рояль Yamaha, на котором играл солист группы Queen Фредди Меркьюри, обрел нового владельца. Фото: Reuters

Кстати, этот же аукционный дом продал почти полторы тысячи личных предметов легендарного музыканта. Например, среди лотов были предметы мебели и искусства, сценические костюмы исполнителя и даже рукописные тексты песен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем был уникален голос Фредди Меркьюри. По словам музыкального критика Сергея Соседова, такие как легендарный солист Queen, рождаются крайне редко.