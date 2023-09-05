«Не банальность, как у Мадонны»: чем был уникален голос Фредди Меркьюри

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 38 0

Критик Соседов: голос Меркьюри космически уникален, а тембр Мадонны стерт

Фото, видео: www.globallookpress.com / United Archives / ZIK Images via; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Рок-певец по праву носит звание настоящего гения музыки.

Легендарному музыканту, солисту группы Queen Фредди Меркьюри 5 сентября исполнилось бы 77 лет. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал 5-tv.ru, что личности такого масштаба рождаются очень редко, и выучиться, чтобы подняться до его уровня, просто невозможно.

Специалист подчеркивает: Меркьюри — это чистый гений и настоящий феномен. Такие исполнители рождаются очень редко и обладают уникальными голосами, от них идут «лучи космической энергии».

«Все великие голоса — они уникальны. Уникален голос Шаляпина, уникален голос Лидии Андреевны Руслановой, уникален голос Марии Каллас. Голос Мадонны не уникален: тембр ее стерт и, в общем, банален, так скажем», — объясняет Соседов.

По мнению критика, научиться этому попросту невозможно, нужно таким родиться, ведь уникальность голоса одного из величайших исполнителей прошлого века — в тембре, красках, интонациях. И такие люди космического масштаба рождаются очень редко.

«Это — Божий промысел», — считает критик.

Ранее 5-tv.ru показывал видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого.

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