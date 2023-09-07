Но есть нюанс: Лариса Гузеева стала тещей Гарика Харламова

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Вышел трейлер комедии «Теща» с Харламовым и Гузеевой

Но есть нюанс: Лариса Гузеева стала тещей Гарика Харламова

Фото: Кадр из трейлера к/ф «Тёща», реж. Аскар Узабаев, 2023 г.

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Актриса и шоумен встретились на съемочной площадке.

Первый трейлер комедии режиссера Аскара Узабаева «Теща» вышел на YouTube-канале Central Partnership. Главные роли в фильме сыграли шоумен Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева.

Юморист и актриса сыграли непутевого зятя и властную тещу, которые долгие годы испытывали друг к другу неприязнь. На одном из праздников напряжение между становится настолько большим, что ситуация выходит из-под контроля.

Их семья оказывается на грани разрушения. По признанию Гузеевой, она сомневалась в том, стоит ли ей принимать предложение об участии в проекте.

«К жанру комедии я равнодушна, поэтому сомневалась, стоит ли принимать предложение. Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому», — объясняет она.

Телеведущая уточнила, что она сыграла именно тот тип женщин, про которых слагают анекдоты и частушки. Она не любит таких, но, создавая образ в кадре, звезда полностью доверилась режиссеру, который в начале пообещал ей, что поможет отыграть роль на все 100%.

«Я поверила и пошла с ним», — рассказала о своем участии в проекте актриса.

Харламов отметил, что семейный быт — это кладезь шуток и смешных сюжетов, особенно когда речь заходит про отношения зятя и тещи. Он считает, что коммуникацию между родственниками в целом нельзя назвать позитивной, но в менталитете русского человека заложена способность, которая помогает относиться с юмором ко всем критическим ситуациям в жизни.

Вместе с Гузеевой и Харламовым в фильме снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Картина выйдет в кинотеатрах России 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катерина Ковальчук на фоне слухов о расставании с Харламовым выложила фото с его матерью.

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