«Плохие новости»: успехи России в спецоперации обнажили проблемы НАТО

Западная техника оказалась бессильна против российской армии, но это не единственная проблема альянса.

Принимаемые Россией в рамках спецоперации решения обнажили уязвимость НАТО. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.

Автор отмечает, что любые боевые действия предоставляют «полигон» для отработки военной техники и тактик. Украинский конфликт также дал возможность отточить боевое мастерство разным сторонам, однако не у всех это получилось успешно.

«В некотором смысле он (конфликт — Прим. ред.) — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости», — прокомментировал Браен.

Эксперт обратил внимание на то, что противостояние Москвы и Киева обнажило проблемы НАТО. Военный блок вливал средства в ВСУ, однако они не смогли вернуть территории.

Многочисленные виды поставленного боевикам оружия оказались неэффективными. Российская армия, в свою очередь, сумела доказать свое превосходство.

ВС РФ используют оружие и принимают решения, которые продолжают быть угрозой для Запада. В качестве примера Браен приводит дрон «Ланцет», который в США уже давно признали «массовым убийцей ВСУ».

В заключение обозреватель добавил, что спецоперация уже имеет один итог — она доказала, что в НАТО не готовы к защите даже своих собственных территорий.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Он отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника.

Глава государства заверил, что украинским неонацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысячи единиц техники, в том числе поставленной Западом.

Он акцентировал внимание на безуспешности наступательных действий противника — поставленных целей ВСУ не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США указали на трещины в боевой сплоченности ВСУ.