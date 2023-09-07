«Около побережья Крыма»: Илон Маск предотвратил диверсию ВСУ
CNN: Илон Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу сети Starlink возле Крыма
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
Инструментом сдерживания выступила сеть Starlink.
Американский бизнесмен и миллиардер в 2022 году приказал ограничить работу интернета Starlink около Крыма, чем сорвал диверсию ВСУ против российского флота. Об этом сообщается в биографии предпринимателя.
«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink… около побережья Крыма», — приводит отрывок телеканал CNN.
Уточняется, что мера была принята не случайно — Маск был осведомлен о том, что киевский режим планирует скрытую атаку на черноморский военно-морской флот РФ. Мотивировал он тогда свое решение опасениями, что Москва в ответ на «маленький Перл-Харбор» применит оружие пострашнее.
В результате отключения интернета украинские подводные беспилотники потеряли управление и их просто прибило к берегам, указано в материале.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, чем Россия может ответить на морские дроны ВСУ.
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