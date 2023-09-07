Президент Грузии прокомментировала новости о своей отставке
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
Процедура импичмента началась после несогласованных поездок Зурабишвили в Европу.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку после начала процедуры ее импичмента правящей партией «Грузинская мечта» за поездки в Европу, которые она совершала несогласованно.
«Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — заявила она в эфире «Общественного вещателя Грузии».
Прежде премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили одобрил решение правящей партии о начале импичмента в отношении президента. Он пояснил, что направлял Зурабишвили официальные отказы в связи с ее зарубежные визитами около месяца назад, однако глава правительства демонстративно нарушила Конституцию.
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Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала 4 сентября собрание голосов на запуск процедуры импичмента Саломе Зурабишвили за совершенные ей без согласования президента визиты по Европе.
Это означает, что партия должна собрать 50 голосов депутатов, а потом документ будет направлен в конституционный суд, который подготовит и передаст законопроект в парламент, а потом начнется голосование.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Грузии обвинили в нарушении конституции страны.
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