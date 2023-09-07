Стало известно о задержании в Армении пророссийского блогера

Геворкян перед задержанием готовил материалы в рамках авторского проекта о жизни в приграничных районах.

В городе Горис в Армении задержан блогер Мика Бадалян, который известен обществу своими пророссийскими взглядами. Об этом сообщает Sputnik Армения, их сотрудник Ашот Геворкян был задержан вместе с Бадаляном.

Они задержаны по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, известно также то, что блогер и обозреватель находятся в Следственном Комитете Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщила, что россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США.