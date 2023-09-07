Стало известно о задержании в Армении пророссийского блогера
Sputnik Армения: пророссийского блогера Бадаляна задержали в Горисе
Фото: Telegram / Mika Badalyan / mikayelbad
Геворкян перед задержанием готовил материалы в рамках авторского проекта о жизни в приграничных районах.
В городе Горис в Армении задержан блогер Мика Бадалян, который известен обществу своими пророссийскими взглядами. Об этом сообщает Sputnik Армения, их сотрудник Ашот Геворкян был задержан вместе с Бадаляном.
Они задержаны по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, известно также то, что блогер и обозреватель находятся в Следственном Комитете Армении.
Ранее 5-tv.ru сообщила, что россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США.
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