Стало известно о задержании в Армении пророссийского блогера

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Sputnik Армения: пророссийского блогера Бадаляна задержали в Горисе

Стало известно о задержании в Армении пророссийского блогера

Фото: Telegram / Mika Badalyan / mikayelbad

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Геворкян перед задержанием готовил материалы в рамках авторского проекта о жизни в приграничных районах.

В городе Горис в Армении задержан блогер Мика Бадалян, который известен обществу своими пророссийскими взглядами. Об этом сообщает Sputnik Армения, их сотрудник Ашот Геворкян был задержан вместе с Бадаляном.

Они задержаны по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, известно также то, что блогер и обозреватель находятся в Следственном Комитете Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщила, что россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США.

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