«Это неправда»: почему на самом деле уволили пропавшего директора НИИ Трухина

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 134 0

Дочь Виктора Трухина опровергла информацию об увольнении отца из-за коррупции

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; Telegram / Sonya / sonyalubina; 5-tv.ru

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Ранее сообщалось, что причиной снятия с должности послужила антикоррупционная проверка. Как дело обстояло в действительности?

Пропавший в Москве бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин был уволен по обычной статье, предусматривающей расторжение трудового договора. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его дочь Софья.

По ее словам, никакого коррупционного скандала, о котором пишут СМИ, не было. Факт только в том, что мужчину действительно уволили во время антикоррупционной проверки, однако в нелегальной деятельности он замешан не был.

«Увольнение не по какой-то статье, там нет заголовка „Украл и убежал“ — это неправда. Он уволен по обычной человеческой статье, и никаких эксцессов там не происходило», — подчеркнула собеседница.

Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что увольнение Трухина было произведено в соответствии со вторым пунктом 278 статьи ТК РФ. Она гласит, что трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с принятием решения о его прекращении.

По словам Софьи, увольнение якобы по итогам проверки не может быть правдой, так как фактически проверка не завершена, и ее итоги даже не анонсированы ни одному сотруднику НИИ.

Виктор Трухин перестал выходить на связь после 4 сентября, лично его видели вечером накануне. О пропаже в полицию заявила его дочь. Сейчас родственники совместно с полицией активно занимаются поисками.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее письмо пропавшего Виктора Трухина.

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