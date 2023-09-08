«Надеюсь этого не произойдет»: последнее письмо пропавшего Виктора Трухина

Послание к коллегам — последнее, что ставил после своего исчезновения мужчина. Что он написал?

В Москве пропал бывший директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин. Известно, что незадолго до исчезновения он был уволен. В распоряжении 5-tv.ru оказалось последнее письмо, которое он написал своим бывшим коллегам.

«С 5 сентября 2023 года я больше не являюсь директором ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. Это решение не было моим, к сожалению. Прежде всего хочу поблагодарить за тот неоценимый вклад, который каждый из Вас внес своим талантом и отдачей в работе в историю развития института», — написал экс-директор.

Трухин вспоминал, как все начиналось в 2014 году. Команда НИИ в 2016 первыми получили сертификат GMP среди производителей вакцин от гриппа. Российские исследователи и их коллеги из Никарагуа строили и оснащали институт Мечников в Центральной Америке.

«Старожилы наверняка помнят, сколько было скепсиса и сомнений по поводу этого проекта, но несмотря ни на что мы его реализовали и в 2019 году на мощностях Института Мечников была выпущена первая коммерческая серия вакцины от гриппа. Тогда казалось, что стремительному развитию нашего института не сможет помешать никто, но вмешалась пандемия», — заявил Трухин.

Но даже несмотря на возникшие трудности, институт продолжал свою работу. НИИ Санкт-Петербурга совершать одно открытие за другим и производить вакцины. В письме Трухин гордится проделанной работой.

Пропавший признался, что у ему некого упрекнуть за все эти годы работы.

«Мы создали уникальное для нашей страны предприятие, но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее. Надеюсь, этого не произойдет и институт сохранит и уникальные компетенции, и специалистов, которые сегодня составляют его суть и дух», — написал экс-директор НИИ.

Он пожелал всем крепкого здоровья и продолжать двигаться вперед. Но в своих наставлениях мужчина решил обойтись без удачи. Ведь она для слабых, а НИИ вакцин и сывороток сильное предприятие.

Последний раз Трухин выходил на связь 4 сентября, лично его видели вечером 3 числа. О пропаже в полицию заявила дочь научного деятеля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трухин был уволен из Санкт-Петербургского НИИ накануне исчезновения.