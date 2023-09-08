Участки открыты: как стартовали выборы в России

Избирательные участки открылись во всех голосующих регионах России. То есть в 85 субъектах, в том числе в четырех новых.

Там, кстати, усилены меры безопасности — в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях выбирают депутатов местных парламентов.

Миллионы россиян могут принять участие в выборах онлайн. Где уже фиксируется высокая явка, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы России — все, в том числе четыре новых — полностью готовы к проведению единых дней голосования. В ЦИКе ждут высокой явки, в том числе благодаря дистанционному формату.