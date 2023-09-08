Участки открыты: как стартовали выборы в России

Эфирная новость 12 0

Где уже фиксируется высокая явка?

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Избирательные участки открылись во всех голосующих регионах России. То есть в 85 субъектах, в том числе в четырех новых.

Там, кстати, усилены меры безопасности — в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях выбирают депутатов местных парламентов.

Миллионы россиян могут принять участие в выборах онлайн. Где уже фиксируется высокая явка, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы России — все, в том числе четыре новых — полностью готовы к проведению единых дней голосования. В ЦИКе ждут высокой явки, в том числе благодаря дистанционному формату.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
98.20
0.36 105.28
0.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

16:09
Извлекают выгоду: самолеты Британии начали охранять суда с зерном Украины
16:02
НАТО в нокауте: как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада
15:51
«Поностальгировать о Земле»: Деревянко описал свой фильм мечты
15:46
Участки открыты: как стартовали выборы в России
15:36
Караулова о пластических операциях: «Я не буду оглядываться на чье-то мнение»
15:25
«Был очень уставшим»: что происходило с Виктором Трухиным перед исчезновением

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
«Вылез из норы»: Поплавская о возвращении Шепелева на телевидение
Восьмое чудо света: как приготовить суши-пиццу со спайси соусом
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России