Около барбершопа в центре Москвы произошла стрельба

Полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего между жителями Москвы на Никольской улице.

В центре Москвы произошла стрельба на Никольской улице. Как стало известно 5-tv.ru, причиной послужил конфликт между двумя мужчинами.

По словам источника, столичные жители сначала просто спорили возле барбершопа, но затем один из них достал пистолет и направил в сторону оппонента, собираясь выстрелить. Пуля попала в витрину ювелирного магазина, а сам пистолет, по предварительным данным, оказался травматическим.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе из огнестрельного оружия, предположительно травматика», — сообщил источник.

Известно, что пострадавших в результате конфликта нет. Полиция уже занимается проверкой произошедшего. Личность стрелка и мотив его действия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ноябрьском задержали стрелявшего по судебным приставам мужчину. Он сделал несколько выстрелов из ружья и поджег собственный автомобиль. А после заперся в квартире.