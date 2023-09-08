Около барбершопа в центре Москвы произошла стрельба

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 62 0

В центре Москвы на Никольской улице произошла стрельба

Около барбершопа в центре Москвы произошла стрельба

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего между жителями Москвы на Никольской улице.

В центре Москвы произошла стрельба на Никольской улице. Как стало известно 5-tv.ru, причиной послужил конфликт между двумя мужчинами.

По словам источника, столичные жители сначала просто спорили возле барбершопа, но затем один из них достал пистолет и направил в сторону оппонента, собираясь выстрелить. Пуля попала в витрину ювелирного магазина, а сам пистолет, по предварительным данным, оказался травматическим.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе из огнестрельного оружия, предположительно травматика», — сообщил источник.

Известно, что пострадавших в результате конфликта нет. Полиция уже занимается проверкой произошедшего. Личность стрелка и мотив его действия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ноябрьском задержали стрелявшего по судебным приставам мужчину. Он сделал несколько выстрелов из ружья и поджег собственный автомобиль. А после заперся в квартире.

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