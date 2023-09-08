Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре

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Полина Долгова
Полина Долгова 14 0

Певица Бритни Спирс отдохнула с охранником в мексиканском баре

Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре

Фото: www.globallookpress.com / Pa

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Отрывающуюся звезду заметили в Мексике в питейном заведении.

Очевидцы засняли, как певица Бритни Спирс в красном откровенном платье с глубоким декольте зажигает рядом с высоким мужчиной с бородой. В ходе танца артистка настолько раскрепостилась, что потеряла лямку платья, которая упала с ее плеча, и практически обнажила грудь.

Звезда не сразу заметила проблему, она только через несколько секунд исправила ситуацию. Как выяснилось позже, мужчина оказался ее охранником, пишет издание dni.ru.

Пользователи сети предполагают, что такими поездками и отдыхом в подобных заведениях Спирс отмечает свой третий по счету развод — на этот раз с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Их отношения закрутились еще в далеком 2016 году, тогда знаменитость выбирала моделей в новый клип.

После «освобождения» звезды от опеки отца пара тут же заявила о помолвке. Позже состоялась и свадьба, которую посетили многие селебрити.

Вот только счастье супругов длилось недолго — уже через год сам Асгари подал на развод, обвинив супругу в изменах и избиениях. Близкий круг звезды рассказывал, что артистке тяжело дается разрыв — поэтому, предположительно, именно из-за него она гуляет по барам, веселится и таким образом заглушает боль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Спирс закрутила новый роман на фоне слухов о разводе.

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