Пошла вразнос: Бритни Спирс закрутила новый роман на фоне слухов о разводе

Чем бывшей возлюбленной ответит Сэм Асгари?

Американскую певицу Бритни Спирс заметили в компании загадочного мужчины в Калифорнии на фоне слухов о разводе. Соответствующие фото, доказывающие начало новых отношений, опубликовали зарубежные СМИ.

Не прошло и недели с момента, как американский фитнес-тренер Сэм Асгари съехал из дома артистки, как звезду застукали разгуливающей в компании другого. По информации Daily Mail, в качестве нового претендента на руку и сердце Спирс выбрала ухажера, визуально моложе ее самой. На встречу мужчина пришел в белой футболке и джинсах, в то время как сама Бритни щеголяла в розовом платье с длинными рукавами.

Вместе влюбленные вышли из ночной закусочной в Таузенд-Оукс, после чего Спирс поспешила скрыться в машине. Все это время звезду практически шаг в шаг сопровождали телохранители.

Журналисты издания отметили, что незнакомец, сопровождающий Бритни Спирс был похож на того ухажера, с которым певицу видели на свидании в ресторане Craig's в Западном Голливуде буквально пару дней назад. В окружении звезды предполагают: таким образом, блондинка решила отомстить бывшему мужу, успевшему вывезти свои вещи всего за несколько дней.

Ранее 5-tv.ru прояснил, как Сэм Асгари может оставить Бритни Спирс без денег.