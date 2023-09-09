Умер звездный хирург Отари Гогиберидзе

Он очень долго восстанавливался после перенесенного коронавируса, которым болел в феврале.
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
В Москве вечером 8 сентября умер известный звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала его бывшая жена Яна Лапутина.
По словам женщины, он очень долго восстанавливался после перенесенного коронавируса, которым болел в феврале. К сожалению, он так и не смог победить болезнь.
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