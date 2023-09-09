Ждала 30 лет: Татьяна Васильева заняла место Инны Чуриковой в труппе «Ленкома»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 130 0

Актриса Татьяна Васильева заняла место покойной Инны Чуриковой в театре «Ленком»

Ждала 30 лет: Татьяна Васильева заняла место Инны Чуриковой в труппе «Ленкома»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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По слухам, именно из-за Чуриковой артистке в свое время отказали в работе в легендарном театре.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева официально присоединилась к труппе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Портретную галерею на сайте театра теперь украшает ее фото. Как сообщает KP.RU, 8 сентября практически все актеры пришли на традиционное собрание, посвященное открытию 97-го сезона. В их числе была и Васильева, ее появление в своей речи отдельно упомянул директор Марк Варшавер. Актриса появилась на собрании труппы в простом платье кирпичного цвета и ярко-рыжем парике с челкой.

К началу сезона в «Ленкоме» открылся мемориальный кабинет Марка Захарова, а также гримерная покойной Инны Чуриковой. Память звезды театра и ее мужа Глеба Панфилова, ушедшего несколькими месяцами позже, коллеги почтили стоя. По слухам, именно из-за Чуриковой Васильевой пришлось 30 лет ждать приглашения в знаменитый столичный театр.

Поговаривают, что Инна Михайловна до крайности неприязненно относилась к Татьяну Григорьевну, а еще тщательно берегла звание главной примы «Ленкома». Когда еще Захаров был жив, Варшавер якобы предложил ему принять на работу Васильеву. Но место в труппе она так и не получила, потому что Чурикова устроила эмоциональную сцену начальству. И теперь, после ее смерти, народная артистка получит не только вожделенную должность, но и роли умершей соперницы.

Как бы то ни было, о чем бы ни сплетничали в театральных кулуарах, скандалов в «Ленкоме» было предостаточно и до прихода Васильевой. Чего стоит затяжная ссора дочери основателя Александры Захаровой и директора Марка Варшавера! Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте артистов, дошедшем до судебных тяжб.

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